Levenslang voor smokkel kilo cocaïne CAMBODJA LEGT BRUGGELING DRACONISCHE STRAF OP MATHIAS MARIËN

23 juni 2018

02u56 0 Brugge Bruggeling David Catry (34) is in Cambodja veroordeeld tot een levenslange celstraf voor drugssmokkel. In januari probeerde hij een kilogram cocaïne het land binnen te krijgen via een valse bodem in zijn reiskoffer. "Het was mijn eerste keer", vertelde David tegen de rechter.

De levenslange celstraf voor David Catry komt bij zijn vrienden en familie in thuishaven Zeebrugge hard aan. Ze reageerden gisteren vol ongeloof op het vonnis en zoeken uit welke mogelijkheden er zijn om de man uit de plaatselijke gevangenis te krijgen. Nochtans was de uitspraak van de rechter geen complete verrassing. Cambodja heeft de laatste jaren zijn strijd tegen drugs opgevoerd. Honderden mensen, ook hoge functionarissen, werden al gearresteerd en bestraft. Toch besloot Catry begin januari om meer dan één kilogram cocaïne het land binnen te smokkelen. Zijn lijdensweg startte toen hij op de internationale luchthaven van Cambodja door douaniers werd tegengehouden voor een controle van zijn bagage. Die viel zeer nadelig uit voor de Bruggeling. Zijn bagage werd helemaal ondersteboven gekeerd, met alle gevolgen van dien.





Bekentenissen

Aanvankelijk bleef David zijn onschuld staande houden. Hij beweerde dat de drugs al in zijn koffer zat toen hij die kocht. Een uitleg waar de plaatselijke autoriteiten weinig geloof aan hechtten. De gevolgen lieten zich raden: Catry werd opgesloten in een plaatselijke gevangenis en werd verschillende keren opnieuw ondervraagd. Begin deze maand ging de man uiteindelijk over tot bekentenissen. "Het was de allereerste keer dat ik drugs smokkelde. Waarom ik het deed? Er was mij 25.000 euro beloofd", verklaarde de Bruggeling aan de autoriteiten. Gisteren verscheen hij voor de rechter, die hem dus een levenslange celstraf oplegde. Hij kreeg ook een boete van 17.000 euro. De kans bestaat dat Catry in beroep gaat tegen zijn straf. Aan het thuisfront in Zeebrugge sijpelde het nieuws gisterochtend mondjesmaat door. Zijn vrienden roepen nu al op om hem te blijven steunen, zowel financieel als mentaal. Zo kreeg hij de voorbije maanden al verschillende brieven en steunbetuigingen van het thuisfront. Stommiteit of niet; vrienden en familie laten Catry duidelijk niet vallen.





Steunacties

David Catry verhuisde enkele jaren geleden naar Cambodja, waar hij een foodtruck uitbaatte. In Zeebrugge bekijken ze nu hoe het verder moet in de toekomst en op welke manier ze hem kunnen helpen. De steunacties stapelen zich ondertussen op. Zo staan op diverse locaties spaarpotten om David financieel bij te staan. "Laat David niet in de steek", klinkt het bij de initiatiefnemers.