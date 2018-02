Levenloos lichaam aangetroffen in volkstuintjes Tillegem 22 februari 2018

In één van de volkstuintjes aan het Tillegembos in Sint-Michiels, bij Brugge, is gisterenavond een lijk aangetroffen. Het waren voorbijgangers die even na 19 uur het levenloos lichaam opmerkten en de hulpdiensten verwittigden. De MUG en ambulance snelden nog ter plaatse, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. De politie sloot de toegang naar de tuintjes hermetisch af met politielint. Het parket stuurde het labo ter plaatse voor sporenonderzoek. Hoe het slachtoffer precies om het leven kwam, was bij het ter perse gaan nog niet duidelijk. De eerste vaststellingen zouden voorlopig niet wijzen op kwaad opzet. "Al worden alle pistes nog open gehouden", zegt Frank Demeester van het Brugse parket. "Het onderzoek is nog volop lopende." (SDVO)