Levend schilderij op zee herdenkt WO I ENORME SPIEGELS OP STRAND EN BOTEN MET REFLECTERENDE ZEILEN

05 april 2018

02u43 0 Brugge Een levend schilderij op zee, met enorme spiegels op het strand en reflecterende zeilen. Het is een deel van Waterfront, dat op en rond zee het einde van WO I herdenkt. Om tussen de havengeulen van Zeebrugge en Oostende 3.000 bootjes vast te houden, worden dan weer nog volop vrijwilligers gezocht.

6.000 mensen zullen op 29 juni over een afstand van 21 kilometer per 2 een bootje vasthouden op het water. De provincie West-Vlaanderen zoekt nog volop vrijwilligers voor het bijzondere project. In Oostende zijn er al genoeg deelnemers, maar in De Haan en Blankenberge zijn er nog heel wat plaatsen die moeten opgevuld worden. Dit vormt dan ook de langste strook met maar liefst 11 kilometer of 7 instappunten en 2.690 vrijwilligers. Op vrijdag 29 juni assembleren ze eerst het bootje, schrijven er de naam op van een WO I-gesneuvelde op zee en voegen er verder hoopvolle 'boot-schappen' aan toe.





Gekoppeld aan de actie zijn er ook vijf voorstellingen: in Zeebrugge, Blankenberge, De Haan, Bredene en Oostende. In die laatste badplaats zal Atelier Bildraum een levend schilderij creëren onder de noemer Reflector. "We hebben dat woord redelijk letterlijk opgenomen, met een gigantische spiegelinstallatie op het Oostendse strand. En ook de zeilen van de boten worden uitgerust met een reflecterende stof", vertellen Steve Salembier en Charlotte Bouckaert van Atelier Bildraum. "Op zee zal een grote rookpluim te zien zijn. Er zal zo een beeld ontstaan waar mensen zelf een betekenis kunnen aan geven. Madensuyu brengt intussen live een soundscape. We willen een moment van reflectie creëren dat op het netvlies gebrand blijft. We zullen schilderen met de lucht en de zee als achtergrond en met boten als verf. Gewoon al het feit dat mensen zullen praten over wat 100 jaar geleden is gebeurd, is belangrijk."





Pin

De voorstelling, die zo'n 30 minuten zal duren, wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van GoneWest (het culturele evenementenprogramma van de provincie voor de herdenking van de Groote Oorlog) en Art Shelter. Deze Oostendse non-profitorganisatie werd in 2016 opgericht door zeven ondernemers met een hart voor Oostende en kunsten. Een eerste initiatief was 'zeeenzucht' in De Grote Post. "Om initiatieven zoals Reflector mogelijk te maken, willen we een terugverdienmodel uitwerken. We hebben daarom gevraagd aan Atelier Bildraum om een pin te ontwerpen. Een pin die hoop uitdraagt, hoop op een wereld zonder oorlog, hoop op een toekomst waarbij iedereen zijn of haar thuis kan vinden", licht projectcoördinator Leen Ghesquière van Art Shelter toe. Iedereen kan de pin voor 5 euro kopen en steunt zo ook het Koninklijk Werk Ibis. Art Shelter organiseert na Waterfront ook het Feest van de Hoop op de Hendrik Baelskaai.





Over de voorstellingen in de andere badplaatsen is voorlopig nog niets geweten.