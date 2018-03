Leuk voor (jonge) hengelaars: vis in vijver Koude Keuken 31 maart 2018

03u03 0 Brugge In de vijver aan het domein Koude Keuken in Sint-Andries zwemt opnieuw vis, meer bepaald voorn.

Voor hengelaars is het een van de meest populaire locaties in Brugge, naast de Sint-Pietersplas, het Waggelwater, de Damse Vaart en het Schipdonkkanaal.





"Maar we willen de hengelsport ook echt steunen met initiatieven die gericht zijn op jongeren", zegt schepen van Sport Dolores David (sp.a), die bij haar aanstelling meer aandacht voor de minder bekende sporten had beloofd. "Naast het rustgevende aspect van hengelen willen we kinderen en jongeren ook wat kennis over de natuur en de vissoorten bijbrengen. Op haar website neemt de visserijcommissie de vijver in de Koude Keuken op als 'jeugdhengelinitiatiewater'. Ze zal er kennismakingssessies organiseren voor de lokale jeugd en Brugse scholen. De eerste zijn gepland tijdens de jeugdsportdag Sportkriebels op donderdag 5 juli." Eerder al, op vrijdag 15 juni, worden de Brugse basisscholen uitgenodigd voor een demonstratie 'afvissing', in samenwerking met de visserijbiologen van Agentschap Natuur en Bos en van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek. Tijdens dat educatieve luikje krijgen kinderen uitleg over de gevangen vissen en kunnen ze dichtbij kijken.





De provinciale visserijcommissie telt 65.000 aangesloten vissers die in openbaar water hengelen. Scholen en jeugdverenigingen kunnen contact opnemen via visserijcommissiewvl@gmail.com voor het organiseren van een kennismaking met de hengelsport. (BHT)