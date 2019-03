Leraar Brugse hotelschool riskeert voorwaardelijke celstraf van 1 jaar voor mondkus bij twee leerlingen: “Het was mijn manier van omgaan met mensen” Siebe De Voogt

25 maart 2019

14u15 0 Brugge Een leraar van de Brugse hotelschool Ter Groene Poorte riskeert een voorwaardelijke celstraf van één jaar voor aanranding van de eerbaarheid van twee leerlingen. In de koelcellen van de school zou de man de jongens van 15 à 16 jaar op de mond gekust hebben. Hij vraagt zelf de vrijspraak. “Het was mijn manier van omgaan met mensen”, beweert J.T. (45).

De bal ging in januari 2017 aan het rollen, toen een van de leerlingen van Ter Groene Poorte met zijn verhaal naar de politie trok. Hij had zijn ouders kort voordien verteld hoe zijn praktijkleraar J.T., een bakker, hem een maand eerder een kus op de mond had gegeven in de koelcellen van de school. Ook een tweede leerling was naar eigen zeggen hetzelfde overkomen. Beide jongens waren 15 à 16 jaar. J.T. werd door de politie opgepakt voor verhoor en door het Brugse parket voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van aanranding van de eerbaarheid. Het schoolbestuur van Ter Groene Poorte schorste hun praktijkleerkracht met onmiddellijke ingang.

Vrij onder voorwaarden

T. werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder strenge voorwaarden. Het verdere onderzoek bracht aan het licht dat de leerkracht al 22 jaar een onberispelijke staat van dienst had. Nooit eerder diende een leerling klacht in tegen hem. Uit de vele verklaringen in het dossier blijkt wel dat de leraar soms amicaal omsprong met zijn leerlingen. Hij ging soms met hen op stap en bleef ook na hun studies contact houden.

Enkele leerlingen getuigden ook hoe J.T. hen tijdens de les vroeg om hem te masseren. Hij zou pijn gehad hebben aan zijn schouders na eerder ongeval. Uiteindelijk oordeelde het parket dat die feiten niet voldoende waren om de man te vervolgen voor aanranding van de eerbaarheid. De kussen op de mond waren dat volgens het parket wél, waardoor J.T. maandagmorgen voor de correctionele rechtbank in Brugge moest verschijnen.

In tranen

De leraar barstte nog voor aanvang van de zaak in tranen uit en moest tijdens de zitting achter gesloten deuren zelfs bijstand krijgen van de dienst Slachtofferhulp. Het Openbaar Ministerie vorderde een voorwaardelijke celstraf van één jaar voor de man, die intussen al twee jaar preventief geschorst is.

Foto’s van geslachtsdeel?

Zelf vraagt de leraar de vrijspraak. Hij geeft toe dat hij één leerling op de mond kuste, maar betwist het tweede geval. “Het was gewoon mijn manier van omgaan met mensen”, zegt de man. Hij ontkent ook dat hij foto’s van z’n geslachtsdeel stuurde, zoals twee leerlingen beweren.

Twee slachtoffers stellen zich burgerlijke partij. Ook hotelschool Ter Groene Poorte vraagt 1 euro schadevergoeding. Uitspraak op 13 mei.