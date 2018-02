Lentezonnetje maakt Proevereitjes extra genietbaar 19 februari 2018

02u33 0 Brugge Eerste lentegevoel gisteren in Brugge tijdens de Proevereitjes op de Vismarkt. Vijf topchefs en enkele handelaars uit de buurt sloegen de handen in elkaar met enkele standjes op het plein.

"We willen de Vismarkt met dit initiatief maar al te graag in de schijnwerpers zetten", zegt schepen van Lokale Economie Hilde Decleer (CD&V). "De Proevereitjes zijn een vaste waarde geworden op de winterkalender, maar nu hadden we echt wel veel geluk met het weer. Bij 9 graden was het genieten van een gerechtje en een glaasje wijn."





Onder meer Cantine Copine, het nieuwe restaurant van oud-sterrenchef Karen Keygnaert, was present. "Het is een leuke manier om in contact te komen met nieuwe klanten", vond de chef.





"Dit plein heeft bovendien alle troeven voor gezellige namiddagen." (BHT)