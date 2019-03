Lentedag lokt duizenden mensen naar Plantendag: “Het kriebelt om te wroeten” Bart Huysentruyt

31 maart 2019

10u08 0 Brugge De zevende West-Vlaamse Plantendag zaterdag in vrije school Haverlo in Assebroek heeft een paar duizend mensen gecharmeerd. Meer dan zestig standhouders toonden hun planten, dieren of activiteiten voor kinderen. De zon deed de rest: “Het kriebelt om hier te kopen en thuis meteen te planten", zegt bezoeker Willem Deschacht.

“Een lekker product kweken op afval.” Vanuit dat idee is het Brugse stadslandbouwproject Kopjezwam in 2015 gestart. Quentin Verstraete was zaterdag één van de 63 standhouders in domein Haverlo. “We recupereren koffiegruis, koffieschillen en bierbostel bij lokale koffiebars, koffiebranderijen en een microbrouwerij. Daarop kweken we producten zoals oesterzwammen, shiitake en microgroenten. De oesterzwammen groeien op een substraat van koffiegruis en koffieschillen, shiitake op een substraat van bierbostel en koffieschillen. Na de oogst wordt het doorschimmelde substraat gecomposteerd, waarna er op de verkregen compost microgroenten worden geteeld.” 500 kg aan restafval wordt zo wekelijks door Kopjezwam opgehaald en hergebruikt als basis voor de kweek van nieuwe producten.

Twee bijtjes verwelkomden de bezoekers in Haverlo. De zevende Plantendag stond meer dan ooit in het teken van de bijen. Bezoekers konden hun stem uitbrengen op de mooiste bijenkast, gekleurd door kinderen van de lokale school. De West-Vlaamse Imkerbond toonde wat er mogelijk is met bijen, terwijl je ook kon proeven van limonade van de imker of je vinger kon aflikken na een draai in de honingpot.

Even verderop vielen de monden open bij boomzaagkunstenaar Koen Vandewalle uit Zerkegem. Straf hoe hij uit een blok hout de mooiste kunst uit hout fabriceerde. “Ik ben er tien jaar geleden mee begonnen”, vertelt hij. “Dode, vaste bomen geef ik een andere toekomst. Toen ik op reis was in Zuid-Frankrijk zag ik een stoel staan, in één geheel gemaakt uit een stuk hout. Ik dacht: dat kan ik ook. Zo is het begonnen.”

Kinderen genoten van het boomklimmen of van een voorstelling, terwijl de ouders konden snuisteren in een serre of de groentuin bezoeken. “Ik moet eerlijk toegeven dat het echt wel begint te kriebelen om weer in de tuin bezig te zijn”, zegt Willem Deschacht uit Oedelem. “Sinds vorig jaar heb ik thuis een kleine moestuin, waar ik kleine groentjes zoals radijsjes of kruiden als tijm kweek. Daar wil ik nog wat verder mee gaan. Ik merk dat ik bewuster kook sinds ik een moestuin heb. Dat geeft een ander gevoel.”