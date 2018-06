Legerhelikopters blijken militair transport 22 juni 2018

Wie in de ruime omgeving van Brugge woont, heeft de voorbije dagen ongetwijfeld al legerhelikopters voorbij zien vliegen. Op sociale media werden er al verscheidene vragen over gesteld. Het gaat niet om een speciale interventie of noodsituatie, zo blijkt. Het blijkt een Amerikaanse operatie waarbij heli's, die in Oost-Europa gestationeerd waren in NAVO-verband, naar Zeebrugge vliegen om daar ontmanteld te worden en daarna verscheept te worden richting Verenigde Staten. Wie de komende tijd de grote helikopters nog eens ziet passeren, hoeft dus zeker niet te panikeren. "Het gaat om een militair transport", zegt havenbaas Joachim Coens. "Enkele maanden geleden zijn de helikopters naar hier verscheept. Het is de bedoeling dat die nu terugkeren." (MMB)