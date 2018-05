Lees een boek op eerste gevelbank 25 mei 2018

02u57 0 Brugge Aan de voorgevel van 't Huys van de vzw Veldzicht langs de Delaplacestraat in Sint-Kruis kan je sinds kort even verpozen. Er is een gevelbankje aan de muur geplaatst.

"Voorbijgangers zijn welkom om hier de krant of een boek te lezen, iets te drinken of gewoon een praatje te maken", zegt Katrijn Tavernier van 't Huys. Daar wonen zeven mensen met kwetsbaarheden die ondersteuning krijgen van begeleiders.





"We vinden het belangrijk dat er contact is tussen buren", zegt Tavernier. "Zo'n bankje helpt daarbij. Het biedt bovendien de mogelijkheid om onze voorziening op die manier toch ook wat beter te leren kennen."





(BHT)