Leerlingen zwemmen 150 km voor Zuid-Afrika 28 februari 2018

02u41 0

In het zwembad Lago Olympia hebben de derde- en vierdejaars van het Sint-Lodewijkscollege gisteren tijdens een zwemmarathon 150 kilometer afgelegd. Dat is in Zuid-Afrika precies de afstand tussen de township Ocean View en het grootste waterreservoir van Kaapstad. De leerlingen zwommen voor een goed doel: de vzw Boeta van leerkracht Pieter Delanoy.





"De vzw zet zich in Zuid-Afrika in voor kleurlingenjongeren, die vaak in armoede en criminaliteit terechtkomen", zegt Delanoy. "Vanuit Brugge probeer ik studiebeurzen uit te reiken en hen ook te steunen op vlak van studiebegeleiding. We investeren ook in spelletjesaccommodaties, streetsoccer- en netbalcompetities en het stimuleren van diverse naschoolse sportactiviteiten. Water, of liever het gebrek aan water, is op dit moment een heikel onderwerp in de streek rond Kaapstad. De zwemmarathon legt daar de vinger op de wonde." (BHT)