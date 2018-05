Leerlingen Ter Groene Poorte geven afval nieuw leven 30 mei 2018

In de lessen Maatschappelijke Vorming in Ter Groene Poorte werkten de leerlingen de voorbije weken rond Upcycling. Het resultaat werd tentoongesteld in de expositieruimte in de Slagerijschool. Leerlingen uit de tweede graad gingen aan de slag met oude materialen en/of producten. Deze vonden geen eindbestemming in het containerpark, maar door creatief na te denken, kregen ze een tweede - nuttige - leven in de huiskamer.





Upcycling is een term die wereldwijd zijn toepassing vindt in pakweg autobanden die tot salonstoeltjes omgetoverd worden of oude metalen die plots vintage verlichting worden. Het project toont aan dat onze leerlingen niet alleen creatief zijn als het op voeding aankomt, maar ook verder kunnen én durven denken dan hun neus lang is.





(PROOT)