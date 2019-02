Leerlingen STEMpel houden eigen klimaatmars BHT

12 februari 2019

Niet alle Brugse leerlingen trokken dinsdag van 't Zand naar de Burg.

De kinderen van basisschool De STEMpel uit Sint-Pieters hielden in hun eigen buurt een klimaatmars. Ze trokken hun gekke sokken aan en gingen op stap. Met toeters, bellen en spandoeken lieten ze de buurt weten dat het vijf voor twaalf is voor ons klimaat. Onder leiding van de klimaatmars-mannetjes lieten ze iedereen weten dat zij al heel hard hun best doen. Ook in Torhout trok een klimaatmars door de straten.