Leerlingen Sint-Franciscus Xaveriusinstituut bezoeken redactie De Persgroep 23 januari 2018

02u36 0

De leerlingen van het Sint-Franciscus Xaveriusinstituut in Brugge, optie humane wetenschappen, hebben onlangs een bezoek gebracht aan de redactie van De Persgroep, waar ook deze krant toebehoort.





Ze kregen een rondleiding in het kader van de lessen cultuurwetenschappen.





"En die was bijzonder interessant", zegt leerkracht Griet Roels.





(BHT)





De leerlingen van het Sint-Franciscus Xaveriusinstituut in Brugge, optie humane wetenschappen, hebben onlangs een bezoek gebracht aan de redactie van De Persgroep, waar ook deze krant toebehoort.





Ze kregen een rondleiding in het kader van de lessen cultuurwetenschappen.





"En die was bijzonder interessant", zegt leerkracht Griet Roels.





(BHT)