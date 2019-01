Leerlingen Paalbos herdenken Loe de Koe door zwerfvuil te rapen Bart Huysentruyt

11 januari 2019

14u37 0 Brugge De 150 kinderen van basisschool Jan Fevijn, campus Paalbos hebben vrijdag zwerfvuil ingezameld. Ze deden dat ter nagedachtenis van hun favoriete koe Loe, die is gestorven.

De kinderen van de lagere school en de kleuterafdeling kennen Loe de Koe al heel lang: ze bezochten het dier vaak in boerderij Hoeve Hangerijn, net naast campus Paalbos. Maar de koe overleed eerder deze week. Het dier heeft wellicht een metalen blikje opgegeten dat in de weide was gegooid. “Niet de nieuwjaarswensen, maar wel de dood van Loe de Koe was hét gespreksonderwerp op school", zegt lerares Sophie Cools. “We wilden toch iéts doen om onze favoriete koe te herdenken. Dat doen we met een zwerfvuilactie, zodat zoiets nooit meer moet gebeuren.”

De buit was niet min: de kinderen verzamelden verscheidene soorten plastic, blikjes en ander vuilnis.