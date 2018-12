Leerlingen lopen ‘urban trail’ door school Bart Huysentruyt

07 december 2018

15u29 0

De leerlingen van de basisschool Doornstraat in Sint-Andries hebben de week sportief afgesloten. Dat deden ze met een ‘urban trail’ door de school. “Vanop de speelplaats liepen we naar de deur om de school binnen te gaan en verder door de kleutergang”, legt juf Ann Maertens het parcours uit. “Eenmaal voorbij de hoofdingang namen we de trap naar het eerste verdiep waar we een rondje maakten in de refter. In de refter zorgden enkele leerlingen voor wat water voor de lopers en nodigden we een pianist en zangeres uit onze klas uit om samen wat liedjes spelen.” Ook op de tweede verdieping liepen de leerlingen rond. Op de speelplaats bewaakten twee bodyguards de spaarpot, waar leerlingen vrijblijvend iets konden in stoppen.