Leerlingen Jan Fevijn experimenteren erop los Bart Huysentruyt

18 december 2018

Basisschool Jan Fevijn in Assebroek opende zopas een mini-lab. Dat is een plaats waar de peuters, kleuters en kinderen van het eerste leerjaar volop kunnen experimenteren. “Ze kunnen spelen met magneten, grijpinstrumenten, bouten en moeren”, zegt juf Evy. De kleintjes komen tot nog grotere verwondering met de (w)onderzoekjes van superheld professor X. “Die leert je of je op een ei kan staan, waarom sneeuw smelt of hoe de kleur groen ontstaat. Er is ook een speurneuzenmobiel met vergrootglazen, microscopen en terrariums. De kinderen leren terwijl ze proberen.” De school wil met het kleine laboratorium de kinderen prikkelen. “Ze vinden het plezant en zijn bezig met techniek, wetenschap en natuur.”