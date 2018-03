Leerlingen Jan Fevijn brouwen eigen bier 28 maart 2018

Enkele leerlingen uit de derde graad in de module Steam van het Atheneum Jan Fevijn in Assebroek hebben een eigen schoolbier gebrouwen. De Black Whale, dat is de naam van het bier, is het eerste echte brouwsel van de school. De leerlingen werkten ervoor samen met een hobbybrouwer. "Uiteraard mogen we het bier niet verkopen en is het enkel op de school te proeven", zegt directeur Inge Mus. "Het is leerkracht Joke Maertens die zich engageerde om de brouwprocessen met de jongeren te overlopen. Eerst werd een biertje gebrouwen via een doe-het-zelfpakket, maar dat bleek geen succes. De tweede poging verliep beter. En eerlijk? Het bier smaakt ook helemaal niet slecht." (BHT)