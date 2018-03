Leerlingen in pyjama en minister in onesie met hartjes? Alles voor Bednet 10 maart 2018

02u39 0 Brugge Ook in tal van scholen in onze regio is gisteren les gevolgd in pyjama.

De actie gaat uit van Bednet, de organisatie die langdurig en chronisch zieke kinderen via een webcam toch les laat volgen in de klas. Die kinderen moeten dat vaak in pyjama doen, omdat ze zo ziek zijn. Uit solidariteit doen scholen mee. In basisschool Ganzenveer in Brugge werden de leerlingen gisteren door een fotograaf vereeuwigd in hun mooiste pyjama. Ook in 't Polderhart in Zuienkerke deden de jongeren mee. "Dat is een bewuste keuze, want wij hebben een kindje op school dat al een hele tijd erg ziek is", zegt directeur Ingrid Igodt. "Die jongen was vorig jaar nauwelijks op school. Dit jaar lukt het gelukkig al wat beter, al moest hij voor pyjamadag verstek laten gaan door een nieuwe kuur in het UZ Gent." Op donderdagavond had Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in haar thuisstad Torhout de actie op gang getrokken. Gekleed in een onesie met hartjes gaf ze toen een uurtje les aan het zesde jaar van het Sint-Jozefsinstituut. (BHT)