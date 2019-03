Leerlingen Immaculata zorgen voor de opkomst tijdens klimaatmars Bart Huysentruyt

15 maart 2019

14u01 0 Brugge In het centrum van Brugge hebben 400 klimaatjongeren actie vrijdagvoormiddag actie gevoerd. Ze trokken van ‘t Zand naar de Burg en terug.

Even leek de opkomst maar erg magertjes uit te vallen, want op ‘t Zand hadden amper zo’n honderd jongeren verzameld. “Maar we krijgen nog versterking”, wist organisator Tatyana Decelle. “Er komen 300 leerlingen van Immaculata om mee te stappen. Ze hebben spandoeken mee en zijn erg geëngageerd.” Zo werd het toch nog een geslaagde optocht met slogans over het klimaat. De jongeren van Immaculata waren niet verplicht om mee te stappen. Een deel van de leerlingen bleef gewoon op school. “Geweldig dat we toch 400 mensen konden optrommelen”, zegt Tatyana Decelle. “We konden niet meer verwachten. Overal in het land gaan klimaatmarsen door. Dan is 400 een succes. We blijven waakzaam en gaan onze acties blijven herhalen.” Vooraf mochten een paar jongeren naar het Albert I-park in Brugge, waar ze een lijsterbes hebben geplant. Dat mocht van het stadsbestuur. “We willen tonen dat we van goede wil zijn en oor hebben naar hun verzuchtingen”, zegt schepen van Groen Mercedes Van Volcem (Open Vld).