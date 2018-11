Leerlingen IMB schrijven ze vrij 09 november 2018

02u23 3

Een 150-tal leerlingen van Mariawende IMB is in de pen gekropen om mee te doen aan de Schrijf-Ze-Vrijdag van Amnesty International. Samen met duizenden andere kinderen en jongeren schreven ze massaal brieven tegen schending van de mensenrechten. "Het draait dit jaar om de personen die elke dag enorme risico's nemen omdat ze opkomen voor mensenrechten. Velen van hen worden lastig gevallen, achtervolgd, gevangen gezet en zelfs gedood, enkel en alleen omdat ze ijveren voor een rechtvaardigere wereld. De moed die zij moeten opbrengen om elke dag hun werk te kunnen uitvoeren, is op zijn minst bewonderenswaardig."