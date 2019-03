Leerlingen De Springplank proeven van werk bij Albert Heijn BHT

21 maart 2019

17u28 0 Brugge Een hele voormiddag lang hebben de leerlingen van het zesde leerjaar van De Springplank uit Brugge stage gelopen in supermarkt Albert Heijn.

Om zich voor te bereiden op hun werkervaring bij de supermarktketen, gingen de leerlingen de voorbije weken op zoek naar hun eigen kwaliteiten en talenten. Ze volgden hiervoor voorbereidende lessen in Middenschool Brugge centrum. Sommige leerlingen zagen zichzelf als kassamedewerker, andere als manager, teamleider, medewerker onthaal of bakkerij. De hele klas nam de personeelstaken over. Dit project is een initiatief van Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) die Middenschool Brugge Centrum de kans geeft om de leerlingen een dergelijke leerrijke dag te laten meemaken.