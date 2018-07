Leerkracht versterkt lijst Groen 28 juli 2018

Leerkracht Frederik Dhont versterkt de lijst van Groen in Brugge vanop de 18de plaats.





Frederik is een leerkracht wiskunde aan het Onze Lieve Vrouwecollege in Assebroek en is ook jaarverantwoordelijke voor de leerlingen van het derde jaar secundair. Frederik wil zich bij Groen inzetten voor jongeren die in een leefbare stad moeten kunnen wonen waar ze na hun opleiding een passende job vinden. Hij wil ook inzetten op een goede mobiliteit en verkeersveiligheid, opdat meer jongeren zich in de stad zouden vestigen. "Brugge verdient het om beter bestuurd te worden", zegt Dhondt. (MMB)