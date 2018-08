Leer voor bierbrouwer of dronepiloot bij Syntra West 24 augustus 2018

02u27 0 Brugge Opleidingsschool Syntra West, met vestigingen in Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare, Veurne en Ieper, biedt vanaf komend schooljaar nieuwe en opmerkelijke studiegebieden aan. Zo kan je er voortaan leren voor microbrouwer van bier, dronepiloot, boomverzorger of wijnbouwer.

"We spelen daarmee in op een aantal trends", zegt directeur Filip Roelandt. "Wij leiden ondernemers op en kijken samen met de sector waar er knelpunten zijn. Ook willen we niet blind zijn voor nieuwigheden. Bier brouwen is daar een voorbeeld van. Er zijn heel veel kleine brouwerijen bijgekomen. Die mensen willen we degelijk opleiden."





Syntra West heeft een stevige reputatie als opleidingscentrum. Dat blijkt ook uit een recente studie van het West-Vlaams Studiebureau (WES). Daaruit blijkt dat de school 4.300 zelfstandigen heeft opgeleid in de voorbije vijf jaar. "30 procent van de mensen die hier een opleiding volgen, is binnen de vijf jaar ondernemer. Nog eens het dubbele zet de stap na acht jaar. We zien ook dat die ondernemingen een langere levensduur hebben. Dat doet heel veel plezier", zegt algemeen directeur Johan De Neve.





'Start me up'-cursus

Het attest bedrijfsbeheer is vanaf 1 september niet meer nodig om een eigen zaak te starten. Zet dat geen druk op Syntra West? "Bedrijfsbeheer was een verplicht nummer, waar we inderdaad veel cursisten voor hadden. Die mensen bieden we nu een 'start me up'-cursus aan. Dat is de handleiding om succesvol zelfstandig te starten." (BHT)