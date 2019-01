Leer taichi tijdens gratis les Bart Huysentruyt

07 januari 2019

15u38 0 Brugge Taichischool De Zachte Kracht organiseert op maandag 14 januari tussen 19.20 en 20.20 uur een gratis kennismakingsles Taichi.

Dat gebeurt in Centrum D’Abdij in Assebroek. Inschrijven is nodig en kan via mail op info@taichi.be of 051/40.57.34. De les, gegeven door Nathalie Gaytant, dient als kennismaking voor de nieuwe lessenreeks die start op maandag 21 januari, zelfde plaats en zelfde uren.