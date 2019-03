Leer stadstuinieren in gebouw Mijn Brugge Bart Huysentruyt

05 maart 2019

09u27 0 Brugge In het gebouw van Mijn Brugge, naast het Huis van de Bruggeling aan het station, kan je tot het einde van de maand bijleren over stadstuinieren.

“Op deze tentoonstelling geven we info over de thema’s van Bruggesmaakt en tips om op een duurzame manier in de moestuin te werk gaan”, zegt schepen van Leefmilieu Minou Esquenet (CD&V). “Composteren, biodiversiteit bevorderen, snoeihout omtoveren tot vlechtwerk, grasmaaisel voorkomen door te mulchmaaien, voedselverlies beperken, kippen die keukenrestjes verwerken: dat zijn allemaal kringlooptechnieken. Je voorkomt tuin- of keukenresten of je hergebruikt ze in de tuin of in een nieuw gerecht.” Op de website https://foodlab.brugge.be staat alle info over deze onderwerpen. Op iPads in de tentoonstelling kan je er meer over te weten komen.

Alle vragen in maart gesteld, worden daarenboven beantwoord door Angelo Dorny via Facebook Live. Angelo is gekend als groenspecialist bij Radio 2 en auteur van acht tuinboeken. In maart kunnen bezoekers in Mijn Brugge deelnemen aan een wedstrijd. “Uit de juiste antwoorden loten we vijf winnaars die elk een starterspakket van Velt ontvangen. Ook uit de inzendingen van vragen via de website, loten we 5 winnaars uit”, zegt Esquenet.