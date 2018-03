Leegstand stijgt: "En toch is dat niet zorgwekkend" CIJFERS VOLGEN ZICHTBARE TREND: MEER HANDELSPANDEN RAKEN NIET INGEVULD BART HUYSENTRUYT

07 maart 2018

02u43 0 Brugge Het aantal leegstaande handelspanden in Brugge is vorig jaar met 9 procent gestegen. Dat is geen verrassing, want het fenomeen is al een tijdje merkbaar in de grote winkelstraten van de stad. Er zijn ook minder handelspanden: van 3.179 naar 3.134. "Toch is de toestand niet zorgwekkend", maakt schepen Hilde Decleer (CD&V) zich sterk.

Uit een studie van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen blijkt dat Brugge op 1 januari 2018 in totaal 3.134 handelspanden telde. 180 van die panden stonden op dat moment leeg. Dat is een negatieve trend in vergelijking met een jaar eerder. Toen waren er nog 3.179 handelspanden, waarvan er 165 leeg stonden. Procentueel staan er in Brugge nu 5,7 op honderd panden leeg.





Aanvaardbaar

"Dat is nog altijd een aanvaardbaar cijfer", countert schepen van Lokale Economie Hilde Decleer (CD&V).





"Natuurlijk moet de evolutie van de leegstand van nabij opgevolgd worden, maar het is normaal dat er periodes zijn waarin eens wat meer panden leegstaan. Dat merk je nu heel fel, onder meer door de werken in het centrum. Ik denk dat de werken op 't Zand zeker een effect hebben, want de meeste panden staan nog niet langer dan een jaar te huur. Eigenaars wachten zelfs tot die werken voorbij zijn om hun pand weer in de markt te brengen", vertelt de schepen.





Zelfs gezond

Een leegstandspercentage tussen 5 en 6 procent is volgens Decleer zelfs gezond: dat betekent dat het winkelaanbod ook kan vernieuwen. "Dat zorgt voor beweging in Brugge en dat maakt onze stad ook aantrekkelijk voor bezoekers. Als je ons percentage vergelijkt met dat van andere steden in West-Vlaanderen, dan zijn we nog altijd de beste leerling van de klas. Ik merk ook bij gesprekken met investeerders dat er nog altijd ketens geïnteresseerd zijn om in Brugge te beginnen. Er zijn ook kleine zelfstandigen die, bijvoorbeeld in de Philipstockstraat, iets nieuws opstarten. Het zijn signalen die niet meteen wijzen op een zorgwekkende toestand." Bijkomend voordeel van wat meer leegstaande panden is volgens Decleer de huurprijs, die mogelijk wat aangepast wordt. "En dat kan dan weer potentiële huurders over de streep trekken."





'Brolwinkels'

Niet iedereen bekijkt de cijfers door een roze bril. Oppositieraadslid en kandidaat-burgemeester Mercedes Van Volcem (Open Vld) ziet de evolutie al een tijdje negatiever worden. "In 2013 stonden 146 handelspanden leeg. Nu zijn dat er bijna veertig méér. Het bestuur schiet tekort met zijn plannen om leegstand aan te pakken. Als je ziet dat het stadsbestuur bestuurt op grond van interne collegebeslissingen in plaats van verordeningen, dan bemoeilijkt dat handelaars en investeerders om iets te beginnen. Het wordt daardoor nattevingerwerk, waardoor niemand nog weet wat de regels zijn. Men moeit zich dezer dagen met hoeveel tafels je mag zetten in een horecazaak en verbiedt ook winkelen op verdiep, waardoor grote merken niet willen komen. Het gevolg is dat er dan 'brolwinkels' komen met alles aan 10 euro", stelt Van Volcem.





Poortstraten

Volgens het stadsbestuur moet de situatie niet op de spits worden gedreven. In de poortstraten is de aantrekkelijkheid er de voorbije jaren zelfs op vooruitgegaan, klinkt het. "Ook nu komt er weer een dossier van een pop-upzaak in de Ezelstraat naar het schepencollege. De interesse in Brugge is nog altijd groot", aldus schepen Decleer.