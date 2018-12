Leegstaande Abdijbeke is elke vrijdag boerenmarkt Bart Huysentruyt

22 december 2018

Zolang het voormalig provinciehuis Abdijbeke leeg staat, kan je er elke vrijdag tussen 15 en 19 uur terecht in de Lokaalmarkt Brugge. Zo’n 15 standhouders, boeren en telers, bieden er seizoensgebonden producten aan. Er is een aanbod aan vlees, brood, zuivel en fruit. Het Katholieke Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen (KVLV) staat in voor de organisatie. “De producent krijgt een eerlijke prijs voor een eerlijk en lokaal product en de klant krijgt verse en kwaliteitsvolle voeding, dicht bij huis”, zegt schepen van Werk Minou Esquenet (CD&V), die het initiatief vanuit de stad steunt. Eigenaar van Abdijbeke is projectontwikkelaar Vanhaerents Development, intussen omgedoopt tot CAAAP. Zij willen er een kwalitatief woonproject realiseren. Ondertussen mag Lokaalmarkt Brugge gratis van de infrastructuur gebruik maken. Je kan er ook terecht voor een drankje en er is een kinderhoek.