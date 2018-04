Le Trappiste, L.A. style 06 april 2018

02u44 0 Brugge Verbazing alom bij café Le Trappiste in de Kuipersstraat in Brugge, want hun middeleeuwse gewelven zijn sinds kort ook te bewonderen in...Los Angeles.

De Amerikaanse horecabaas Tony Yanow heeft immers het interieur van Le Trappiste als inspiratiebron gebruikt om zijn eigen zaak Bluebird Brasserie te openen aan de rand van de Amerikaanse grootstad. Hij kwam op het idee na een bezoek aan Brugge, zegt hij. "Een paar jaar geleden had ik het genoegen om daar een glas te drinken. Ik was meteen verkocht aan de charme en de uitstraling van de zaak. Daarop bootste hij de dertiende-eeuwse gewelven van de zaak in L.A. na. Het resultaat is, na twee jaar werken, weliswaar verbluffend.





Vervelend

Toch zijn ze daar in Brugge niet zo geweldig gelukkig mee. "Dit wisten we helemaal niet", zegt zaakvoerder Regnier De Muynck. "Ik was er liever van op de hoogte geweest. Dan had ik het als een compliment kunnen beschouwen. Alleen de manier waarop is toch wel vervelend." Dat de bezoekers van Le Trappiste, open sinds 2013, vaak onder de indruk zijn van de middeleeuwse gewelven is geen toeval. "Er zijn al duizenden foto's van genomen. Het verbaast me eerlijk gezegd ook niet dat net een Amerikaan ze wil kopiëren: als het over zaken gaat, kennen ze in de VS geen scrupules." Een klacht neerleggen, gaan ze in Brugge niet doen. "We hebben geen patent op die gewelven."





(BHT)