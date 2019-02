Last-minute tip voor Valentijn: ritje met de exclusieve limokoets door Damse Polders Mathias Mariën

14 februari 2019

08u50 0 Brugge Goed nieuws voor wie nog snel een last-minute verrassing zoekt voor Valentijn: er zijn de komende dagen nog steeds plaatjes vrij in de unieke limokoets van Wim Demeulenaere en Sabine Wittevrongel in Damme.

Op vlak van originaliteit hoef je Wim en Sabine uit Sijsele niks meer te leren. Twee jaar geleden kwam het koppel al op de proppen met een heuse paardentram. Ze gingen opnieuw aan de slag en ontwierpen een heuse limousinekoets. Uniek in Europa. Sinds deze zomer rijdt de witte koets rondjes in Damme. De koets oogt indrukwekkend. Ook de afwerking is een pareltje. Werkelijk alles doet denken aan een echte limousine. Een minibar met champagne? Check. Trendy ledverlichting? Dubbel check. Comfort? Helemaal check. De limokoets is binnenin ongeveer 1,70 meter hoog. Daardoor kan de gemiddelde vrouw - of kleine man - perfect rechtstaan in de koets. De rode lederen zetels maken het plaatje compleet. Een ritje door de Damse Polders kost 150 euro. Daarvoor zit je een uur in de limokoets en krijg je vier hapjes en een flesje bubbels.