Laserprojectie in Kinepolis 16 november 2018

Sinds kort kan je in Kinepolis Brugge films bekijken in de gloednieuwe Laser Ultra-zaal. Bioscoopzaal 7 werd uitgerust met de bekroonde laserprojector van Barco en een glashelder geluidssysteem van Dolby Atmos. Naast Brussel, Antwerpen en Hasselt is Brugge de vierde stad waar in zo'n projector is geïnvesteerd. (BHT)