Langestraat even afgesloten door gaslek Mathias Mariën

17 februari 2019

22u58 0 Brugge De Langestraat in het centrum van Brugge was zondagavond korte tijd afgesloten door een gaslek.

Elektriciteitsmaatschappij Eandis was er bezig met het herstellen van een stroompanne toen ze even voor 22 uur plots een sterke gasgeur waarnamen. Ze verwittigden de hulpdiensten, waarna de brandweer ter plaatse kwam. Uit metingen van de gasmaatschappij bleek namelijk dat er explosiegevaar was, waarna geen enkel risico werd genomen. Uiteindelijk bleek het om een oude gasbuis te gaan met een lek. Waarschijnlijk was het gat in de buis er al langer, maar ontsnapte het gas pas door het graven van de put. De politie besloot een perimeter in te stellen om alles veilig te laten verlopen. Daardoor was de Langestraat tijdelijk onbereikbaar voor het verkeer. Na een klein uurtje was de situatie onder controle. Evacuaties waren er niet nodig.