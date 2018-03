Langer thuis wonen voor senioren dankzij demokoffer 14 maart 2018

De Brugse zorgvereniging Mintus trekt voortaan met een ergotherapeut op huisbezoek bij senioren met een demokoffer. Daarin zitten hulpmiddelen die de ouderen kunnen helpen om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. De ergotherapeut bekijkt welke ingrepen of kleine aanpassingen er nodig zijn om comfortabel thuis te blijven. In de koffer zitten onder meer hulpmiddelen voor de badkamer, het toilet of de keuken. In het verleden ging een ergotherapeut al langs bij senioren, maar kon ze niks laten zien. "En dat was toch altijd een drempel. Door nu de spullen effectief te tonen, kunnen we hen overtuigen van het gemak", zegt Stefanie Theunynck.





Vorig jaar werden zo'n 228 huisbezoeken gedaan. (BHT)