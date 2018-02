Landuyt: "Gratis pendelbusjes rijden vanaf zomer" 17 februari 2018

02u29 0

Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) is hoopvol dat de gratis pendelbusjes tegen de zomer in Brugge rijden.





Bij de volgende gemeenteraad wordt het ontwerp in principe goedgekeurd. "Ik verwacht geen problemen. In het verleden liet iedereen zich positief uit over het initiatief", stelt Landuyt. "Het is de bedoeling dat de pendelbusjes op verscheidene circuits in en rond Brugge ingelegd worden. Welke dat concreet zullen zijn, moet nog besproken worden. Al is het uiteraard de bedoeling om de verbinding tussen de randparkings en de binnenstad te verbeteren." De busjes zullen vooral ingezet worden op drukke winkeldagen of bij grote evenementen.





Het stadsbestuur trekt jaarlijks 300.000 euro uit om de werking van drie busjes te bekostigen. Aan de dienstverlening van De Lijn verandert er niks. (MMB)