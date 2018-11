Lambrecht trekt West-Vlaamse sp.a-lijst SP.A GAAT VOLUIT VOOR DE JEUGD BART HUYSENTRUYT

29 november 2018

02u21 0 Brugge Annick Lambrecht (48) uit Brugge trekt volgend jaar in mei de Vlaamse lijst voor sp.a. Ook toekomstig Brugs schepen Mathijs Goderis (30) krijgt een prominente plaats, maar dan op de federale lijst van lijsttrekker John Crombez. Daarmee trekt sp.a duidelijk de kaart van de jeugd.

De sp.a-top hakte de knoop gisteravond door. De keuze voor Annick Lambrecht als lijsttrekker op de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams parlement is niet geheel verrassend. De Brugse politica heeft inmiddels ervaring in Brussel. Ze was tussen 2007 en 2017 tien jaar schepen in Brugge, maar verliet het stadsbestuur omdat ze in opvolging van Johan Vande Lanotte federaal parlementslid kon worden. In de Kamer is ze actief als lid van de commissie justitie. Lambrecht volgt er ook de verkeersveiligheid op, een bevoegdheid die haar ook al na aan het hart lag in Brugge.





Lambrecht raakte tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen als tweede op de sp.a-lijst van burgemeester Renaat Landuyt vlot verkozen. Sp.a leed toen wel een nederlaag en moest de titel van grootste partij aan CD&V laten. Lambrecht verkoos de Kamer boven de functie van schepen in Brugge. Straks kan ze gaan voor een zitje in het Vlaams parlement. Ze trekt de lijst voor burgemeester Steve Vandenberghe uit Bredene. De top-4 bestaat verder uit Maxime Vijs uit Kortrijk en Dries Cockuyt uit Ingelmunster. Eerste opvolger is Simon Bekaert uit Tielt, zoon van advocaat Paul Bekaert.





Goderis krijgt kans

Ook voor het federaal parlement zijn de eerste vier namen bekend. Lijsttrekker is partijvoorzitter John Crombez (45) uit Oostende. Op twee staat Melissa Deprae tere uit Harelbeke, gevolgd door Bieke Moerman uit Diksmuide. Plaats vier is voor de 30-jarige Mathijs Goderis uit Lissewege. Hij overtuigde in oktober 1.417 kiezers en wordt vanaf 1 januari eerste schepen in Brugge. Mathijs Goderis krijgt de bevoegdheden preventie, jeugd, studentenstad en dierenwelzijn. Hij zal straks de jongste schepen zijn in het college, de tweede jongste ooit in Brugge.





Nog goed nieuws voor de regio is dat Vicky Reynaert (33) uit Beernem de eerste opvolger wordt. Zij maakt vanaf januari 2019 haar entree in het gemeentebestuur van Beernem als voorzitter van het bijzonder comité voor de Sociale Dienst. De jonge mama van Achiel (3) trok in oktober al de sp.a-lijst voor de provincie in het arrondissement Brugge. Beroepshalve is ze nu waarnemend directeur EU-zaken voor de Vlaamse overheid.





Sp.a kiest daarmee resoluut voor de jeugd. Voor oud-ministers Johan Vande Lanotte en Renaat Landuyt is er geen plaats meer. De burgemeesters van Oostende en Brugge verlaten zo het politieke toneel.