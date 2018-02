Laatste maanden voor 't Zwaantje NA 20 JAAR SLUITEN GEERT EN TRUI VANHEE HUN GEZELLIGE RESTAURANT BART HUYSENTRUYT

10 februari 2018

02u34 0 Brugge Wie nog een tafeltje wil boeken in 't Zwaantje, één van de meest romantische restaurants van Brugge, moet snel zijn. Binnen enkele maanden sluiten Geert Vanhee (56) en Trui Broes (59) immers de deuren. "Ik wil mijn dochter helpen met de uitbouw van een foodtruck", vertelt de sympathieke chef.

Met een korte e-mail werden de collega's van Geert Vanhee, zelf als chef al zeven jaar een vertrouwd gezicht op Kookeet, op de hoogte gebracht dat ze niet zouden deelnemen aan het gastronomisch festival dit jaar. Ze hebben andere plannen. "Na twintig jaar verkopen we het gebouw en sluiten we ons restaurant", vertellen Geert en zijn vrouw Trui Broes. "Mijn vrouw wordt 60 en wil het wat kalmer aan gaan doen. Onze dochter Niki (34), die al jaren meewerkt in 't Zwaantje, heeft bovendien plannen. Ze wil met een foodtruck lekkere gerechten aan de man brengen, maar dan op verplaatsing. Ik wil haar daar graag mee helpen", zegt de chef.





In 1995 begonnen Geert en Trui aan hun avontuur, toen nog in café d'Oude Zwaan op de Garenmarkt. Drie jaar later verhuisden ze naar de Gentpoortvest.





Trouwe klanten

"Dit gebouw was toen nog een ruwbouw, toen we het kochten", vertellen ze. "Maar we wisten perfect waar we naartoe wilden: een gezellig, romantisch restaurant waar je je meteen thuis moest voelen. Ik denk dat het ook aardig gelukt is. We hebben in de loop der jaren een bijzonder trouw cliënteel opgebouwd: vooral Bruggelingen, maar ook toeristen die vaak terugkwamen." 't Zwaantje staat bekend om zijn klassiekers, met onder meer de handgesneden frietjes, chateaubriand of desserts als dame blanche of chocolade moelleux. Het restaurant viel ook meermaals in de prijzen bij chocoladewedstrijden. Het was een favoriet bij verschillende sterrenchefs, onder wie Geert Van Hecke van Zet'joe. "Hij schreef me dat we geen klein Zwaantje, maar een 'Grote Zwaan' waren. Geert was ook altijd lyrisch over onze gerechtjes op Kookeet", glunderen de zaakvoerders.





Te koop

Het romantisch charmerestaurant met warm interieur blijft in elk geval nog even geopend. "We hebben het gebouw te koop gezet en zien wel wat er gebeurt", zegt Geert Vanhee. "We zijn niet gehaast, maar zullen toch in de loop van dit jaar de deuren sluiten. In tussentijd hopen we natuurlijk nog heel veel vaste, maar ook nieuwe klanten te verwelkomen. Het is het moment om 't Zwaantje nog eens te bezoeken voor het te laat is", knipoogt hij. Later dit jaar zou de foodtruck van dochter Niki met papa Geert dan klaar moeten zijn. Met welke gerechtjes ze straks op toer gaan, blijft evenwel nog even geheim.