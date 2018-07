Laatste boompjes voor 't Zand PLEIN "VOOR 90 PROCENT" KLAAR TEGEN WEEKEND BART HUYSENTRUYT

11 juli 2018

02u29 0 Brugge Het nieuwe Zand is zo goed als klaar. De aannemer plantte gisteren de laatste nieuwe boompjes om de stenen vlakte wat op te fleuren met extra groen. "Bravo aan de aannemer die de timing gehaald heeft", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). Het werk kostte 9 miljoen euro.

Wie geregeld langs 't Zand passeert, heeft het al een tijdje in de gaten: het plein nadert zijn volledige afwerking. Nadat eerst het plein voor het Concertgebouw afgewerkt raakte en ook het gedeelte aan de terrassen wandelklaar werd, is de rest van het plein nu zo goed als klaar, na 557 werkdagen. "We zijn bezig met de laatste stenen", zegt schepen van Openbare Werken Philip Pierins (sp.a). "Met de laatste bomen en straks nog wat struiken zal het plein tegen zaterdag 14 juli opengesteld worden voor het publiek. Het nieuwe Zand zal dan voor 90 procent klaar zijn. Enkel de kleine, minder zichtbare, details komen nog aanbod. Het gaat onder meer over de ondergrondse fietsenstalling en wat werken aan de ondergrond." Het resultaat is zoals het eruitzag op de oorspronkelijke plannen: strak en met een knappe promenade langs de horecazaken.





Bloedput

Grootste verandering is de autoverbinding tussen Boeveriestraat en Zuidzandstraat, die al volop in gebruik is. Erg druk is die autoweg vooralsnog niet, maar mogelijk wordt dat in de toekomst toch anders. Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) stelde echter ook vast dat de drukte aan de Bloedput, wat verderop, verminderd is. "Dat komt door de mobiliteitsingrepen. Straks, wellicht ook op het einde van de week, zal ook de Guido Gezellelaan afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Dan zou het kruispunt aan de Bloedput nog vlotter moeten zijn."





Promenade

Tegelijk zal dan ook de mobiliteit rond 't Zand helemaal aangepast worden. Het werk, dat de afgelopen twee jaar erg over de tongen rolde, kon binnen de voorziene timing afgerond worden. "Die timing was krap, want door de late vriestemperaturen hebben we wel wat moeten schuiven met de werken", zegt Landuyt. "Veel van de werken zijn zelfs nauwelijks zichtbaar, omdat het gaat om ondergrondse leidingen. Aannemer Aswebo zette de laatste maanden een maximum aan mankracht in om dagelijks vooruitgang te boeken. We zijn heel tevreden over wat klaar is: het plein voor het Concertgebouw, het openleggen van het nieuwe stukje rei en de promenade voor het horecazaken. Iedereen is terecht benieuwd naar het eindresultaat."





Tegelijk eindigen straks ook de werken in het Koning Albert I-park. De officiële opening van 't Zand is gepland op 1 september. Een week later zou de Brugse Kaasmarkt dan, na de zaterdagmarkt, het eerste échte grote evenement op het plein moeten worden.