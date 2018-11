Laat je nu ook masseren door je ‘naakte’ poetsvrouw Brugse Dust Bunnies breiden dienstverlening uit Mathias Marien

23 november 2018

08u29 4

Hoe zou het nog zijn met de Dust Bunnies in Brugge? Goed, zo blijkt. Vanaf januari gaan ze zelfs door het leven als ‘Dust Kitties’. Volgens zaakvoerster Cecylia Cociuba een logische stap. “Katjes zijn stouter. Onze klanten wilden het nog pikanter”, aldus Cecylia.

Twee maanden geleden deed het concept van Cecylia heel wat stof opwaaien. De Brugse richtte een bedrijfje op waarbij vrouwen topless of in lingerie komen kuisen. Nadat het nieuws in de media kwam, werd de vrouw overspoeld door telefoontjes. Ook nu stromen de aanvragen nog steeds vlotjes binnen. Daarom besliste Cecylia om haar bedrijfje naar een ander niveau te tillen. “Vanaf volgend jaar gaan we door het leven als Dust Kitties”, bevestigt ze. “Onze klanten wilden het nu pikanter en kitties zijn nu eenmaal stouter.” Concreet zullen de vrouwen komen poetsen – indien gewenst – in latex pakjes. Ook massages zullen tot de mogelijkheden behoren. Of daar een ‘happy end’ op volgt, valt nog af te wachten én te bespreken tussen de klant en vrouwen. De Brugse benadrukt bovendien dat ze ook mannen in dienst heeft die pikant komen kuisen. Wie meer wil weten over de poetsvrouwen en-mannen en de tarieven kan terecht op http://www.dustbunnies.be/