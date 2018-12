Kyano (13) nog steeds kritiek na val door dak loods, maar wel bij bewustzijn: “Hij wil zelfs al terug naar huis” Jelle Houwen

24 december 2018

15u45 0 Brugge De 13-jarige Kyano Verbrugghe ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat hij zaterdagmiddag door het dak viel van een loods. Hij kwam daarbij 8 meter lager terecht en liep liefst 12 breuken in het gezicht op. “Omdat hij schade opliep aan het middenoor, kunnen zijn hersenen in contact komen met buitenlucht en daardoor is de kans op een infectie erg groot. Daardoor is hij nog kritiek. Maar anders is hij wel bewust. Hij wil zelfs al terug naar huis”, zegt papa Birger.

Net omdat dat risico zo groot is durven de dokters zich nog niet meteen uitspreken over wat er Kyano nog te wachten staat. Ze houden zijn toestand daarom op kritiek, maar stabiel. “De komende dagen zijn daarin beslissend”, vertelt papa Birger. “Hoe eerder die schade in zijn oor hersteld is, hoe beter. Dat is op dit moment het grootste probleem. Al zijn er natuurlijk ook de talrijke verwondingen die Kyano opliep. Zo heeft hij liefst 12 breuken in zijn gezicht, een verbrijzelde pols, een gescheurde milt en een klaplong. Maar er is goede hoop dat dit allemaal in orde komt, en hij er misschien niets aan overhoudt. Als we kijken welke val hij gemaakt heeft, is dat misschien wel een klein wonder.”

Bij de pinken

Kyano was zaterdagmiddag met een 15-jarige vriend naar een leegstaande loods gefietst in de Pathoekeweg in Brugge. Daar wilden ze coole foto’s maken van het verlaten gebouw, een passie van de jongens. Opeens dachten de twee echter dat ze betrapt werden door de politie en vluchtten ze weg naar het dak. Daar maakte Kyano een verkeerde stap op een golfplaat en tuimelde hij 8 meter diep naar beneden. Zijn vriend was in shock maar reageerde toch koelbloedig door een voorbijrijder te doen stoppen en de hulpdiensten te bellen. “Over wat er gebeurd is hebben we het nog niet gehad met Kyano”, vervolgt Birger. “Dat zal wellicht moeilijk blijven want hij herinnert zich niets meer van het ongeval. Hij is zich wel bewust van waar hij is, welke dag het is en van de mensen die hem komen bezoeken. Dat is een grote opsteker. Maar zelf mogen we maar een half uurtje onze zoon bezoeken want omwille van de zware verdoving valt hij erg regelmatig weg. Hij is wel al bij de pinken genoeg geweest om te zeggen dat hij deze avond al naar huis wil (lacht). Dat is een goed teken maar totaal nog niet aan de orde. Hij zal nog een hele tijd in het ziekenhuis moeten blijven vrees ik.”

Grote les

De feestdagen voor het gezin, Kyano heeft nog drie stiefzussen en een stiefbroer, gaan zo wel aan hun neus voorbij. “We gingen allemaal samen kome om Kerst te vieren maar dat is nu het minste van onze zorgen. Dit zijn eerlijk waar de ergste momenten die ik heb meegemaakt in mijn leven. Ook mijn vrouw was op van de zenuwen. Dat zijn dingen die we toch gaan bespreken met Kyano. We hopen dat dit een grote les voor hem is geweest en hij ons belooft nooit nog zo’n stunt uit te halen. Het liefst van al zie ik ons nu deze zomer allemaal samen zitten en kunnen we eens zonder gevolgen terugblikken op wat er gebeurd is”, besluit Birger.