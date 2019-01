Kyano (13) is na horrorval bezig aan wonderbaarlijk herstel: volgende maand al terug naar school Tiener viel vlak voor kerstmis acht meter naar beneden door dak van loods Mathias Mariën

17u21 2 Brugge “Pijn heb ik niet meer. Ik ben iedereen enorm dankbaar voor de goede zorgen. Mijn ouders mogen gerust zijn: in de toekomst zal ik zeker twee keer nadenken vooraleer ik nog iets uitsteek.” Kyano Verbrugghe (13) is twee weken na zijn zware val door het dak van een loods bezig aan een wonderbaarlijk herstel. De jonge Bruggeling dartelt al vrolijk rond door zijn ziekenhuiskamer en mag begin volgende maand zelfs al terug naar school.

Aan zijn gezicht zijn de gevolgen van de twaalf (!) breuken nog duidelijk zichtbaar. Vooral de blauwe randen rond de ogen vallen op. Toch kan Kyano Verbrugghe (13) al wonderbaarlijk veel nadat hij op 22 december - amper twee weken geleden – acht meter naar beneden viel door het dak van een loods langs de Pathoekeweg. Dat gebeurde toen hij met vrienden het verlaten gebouw doorzocht, een grote passie van de jongen. “Jullie zoon is in kritieke toestand en moet op intensieve zorgen blijven”, kregen de ouders vlak voor kerstmis te horen. De jonge tiener zweefde enkele dagen tussen leven en dood. Al was dat eigenlijk al een wonder op zich, aangezien zo’n metershoge val in de meeste gevallen dodelijk is door de impact op de organen en hersenen. Kyano kroop echter door het oog van de naald en begon aan een wonderbaarlijk herstel. Amper 15 dagen na het ongeval loopt hij al vrolijk rond door zijn ziekenhuiskamer.

Terug naar school

Over het ongeval zelf praat de jongen niet. Niet omdat hij niet wil, wel omdat de herinneringen nog steeds volledig weg zijn. “Sinds enkele dagen lig ik op een gewone kamer en is de pijn weg. Ik ben iedereen enorm dankbaar voor de goede zorgen en steun”, getuigt Kyano. “Vooral mijn vrienden die de bewuste dag bij me waren wil ik nogmaals in de bloemetjes zetten. Zij zorgden ervoor dat de hulpdiensten zo snel aanwezig waren en dat ik nu dus zo snel kan herstellen.” De Brugse tiener vertelt het schijnbaar rustig en kijkt nu al uit naar zijn thuiskomst. In principe is dat voor binnen enkele dagen. Al zijn nog niet alle zorgen van de baan. Aan zijn linkerzijde is er voorlopige gehoorschade. Het herstel daarvan kan tot één jaar duren. Ook in de linkerkant van zijn gezicht is voorlopig geen beweging tijdens het praten of lachen. Van mimiek is dus vooralsnog geen sprake. “Maar ook dat zou binnen het jaar moeten verdwijnen. Desnoods kan dat zelfs operatief”, pikt papa Birger Verbrugghe in. “Het belangrijkste is dat hij volledig zelfstandig kan wandelen en al zijn hersenfuncties nog intact zijn.” Het herstel gaat zo vlot dat de dokters nu al vooruitblikken naar het schoolleven van de tiener. Als alles goed gaat, kan Kyano begin februari al terug plaatsnemen op de schoolbanken van Ter Groene Poorte, waar hij in het tweede middelbaar zit.

“Twee keer nadenken”

Waar zijn ouders twee weken geleden vreesden dat zijn schooljaar erop zit, is er nu dus terug licht aan het einde van de tunnel. “De directie en zijn titularissen hebben ons op het hart gedrukt dat ze een oplossing willen uitwerken zodat Kyano alsnog kan slagen voor zijn jaar. Dat zou natuurlijk een enorme opsteker zijn”, aldus Birger, die benadrukt dat zijn zoon de laatste dagen emotioneel is veranderd in positieve zin. De jongeman stelt zijn vader alvast gerust. “In de toekomst zal ik zeker twee keer nadenken vooraleer ik nog iets uitsteek”, besluit Kyano.