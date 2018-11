Kwaliteitsprijs voor Studiebureau Jonckheere 22 november 2018

Studiebureau Jonckheere uit Brugge heeft de Kwaliteitsaward van Aquafin gewonnen. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan het studiebureau dat in projectontwerpen het meest kwalitatief, kostenbewust en klantgericht tewerk gaat. "Dit is een enorme opsteker voor ons allemaal", zegt Koen Jonckheere. Studiebureau Jonckheere werd in 1959 opgericht en geniet in Vlaanderen een goede reputatie dankzij onder meer de sanering van de reitjes en de realisatie van het Jan Breydelstadion. Het bureau telt meer dan dertig medewerkers en heeft projecten in heel Vlaanderen.





