Kusttram ontspoord 05 april 2018

02u47 0

Ter hoogte van de Visartsluis in Zeebrugge is gisterenmiddag een tram ontspoord. Het rijtuig kwam wellicht door een technisch defect naast de sporen en kon niet meer verder. De tram kantelde niet en werd enkel uit de sporen getild. Het incident bracht wel enige hinder voor het tramverkeer met zich mee. Omdat een eerste poging om de tram terug in de sporen te lichten mislukte, duurde het oponthoud wat langer dan gepland. De politie kwam ter plaatse en begeleidde het tramverkeer, dat beurtelings over één spoor moest. Dat veroorzaakte vertragingen van zo'n twintig minuten. In de vooravond kon het tramverkeer opnieuw normaal verlopen. (MMB)