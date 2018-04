Kunstwerk Toyo Ito verhuist naar bedrijf in haven 20 april 2018

Het kunstwerk van de Japanner Toyo Ito, dat tussen 2002 en 2013 op de Burg in Brugge prijkte, krijgt een tweede leven in Zeebrugge. Car operator ICO stelde aan het stadsbestuur voor het paviljoen op te bouwen voor het nieuwe gategebouw, dat momenteel neergepoot wordt tussen het Zuidelijk Insteekdok en de snelweg A11. Het deels Japanse bedrijf vindt het kunstwerk goed passen bij het nieuwe gebouw. ICO neemt de kosten voor zijn rekening, voor het gebruik van het werk is het bedrijf de stad geen bedrag verschuldigd. De kunstenaar zelf zou ook al zijn goedkeuring hebben gegeven. Het werk wordt in de loop van september heropgebouwd. (BHT)