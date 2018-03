Kunstenaar Jan Vercruysse (69) overleden 05 maart 2018

De in Oostende geboren kunstenaar Jan Vercruysse (69) is vorige dinsdag in Brugge overleden. Dat heeft zijn familie afgelopen weekend bekendgemaakt via een overlijdensbericht in De Standaard. Jan Vercruysse, die rechten had gestudeerd, debuteerde in de culturele wereld als dichter voor hij in 1975 de overstap maakte naar de beeldende kunsten. Hij vertegenwoordigde België op de Biënnale van Venetië in 1993 en kreeg in 2001 de Vlaamse prijs voor Beeldende Kunst. Hij wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke conceptuele kunstenaars die ons land heeft voortgebracht. Bekend zijn de zelfportretten, zwart-witfoto's met telkens een attribuut - zoals een masker - dat verhindert dat je de man herkent. Hij bewerkte ook vaak foto's via collage, bijtekenen en dergelijke, om pas dan opnieuw een foto te maken waarvan één unieke druk bestaat, precies zoals een schilderij.De afscheidsplechtigheid vond plaats in intieme kring. (BHT)