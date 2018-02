KTA-leerlingen vliegen in legerheli: "Waanzinnig" 02 februari 2018

02u40 0 Brugge Justine Soetaert en Robbe Caesstecker, twee 17-jarige zesdeklassers van het KTA in Brugge, hebben gisteren de ervaring van hun leven beleefd. Ze mochten mee met de helikopter van Belgian Air Force.

De 'poppy flight' - die plaatsvond om het laatste herdenkingsjaar van de Eerste Wereldoorlog extra kracht bij te zetten - startte vroeg in de namiddag. De helikopter vloog vanuit Brugge, over Oedelem tot in Gent en terug. Al bij al duurde die vlucht slechts een kwartiertje. "Waanzinnig", vonden Justine en Robbe. "Ik zat nooit eerder in een helikopter, dus was het een belevenis om dit mee te maken", zegt Robbe Caesstecker uit Loppem. De student Printmedia won, samen met Justine Soetaert, de loterij die de school had georganiseerd voor de helikoptervlucht. Zo'n honderd leerlingen waren kandidaat om mee te vliegen. "Zo leert Defensie de laatstejaars wat een militaire opleiding inhoudt", zegt directeur Mania Van der Cam. Behalve Justine en Robbe die mee mochten met de helikopter, konden twee andere leerlingen een bezoek brengen aan het Air Traffic Control Center van Defensie in het Oost-Vlaamse Semmerzake. (BHT)