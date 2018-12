KTA krijgt auto van serviceclub, maar ermee rijden mag niet Bart Huysentruyt

06 december 2018

De serviceclub Rotary Oostende schenkt een Citroën C5 aan de afdeling Auto van het KTA in Brugge. Meer specifiek gaat het om de richting basismechanica, tweede graad. Voorzitter Peter Marin overhandigde de autosleutels in de garage van het KTA aan technisch adviseur Guy Segers en de directie. Het is uiteraard niet de bedoeling om een ritje te gaan maken: de auto wordt didactisch materiaal voor de leerlingen.