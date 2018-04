KTA-directrice Mania Van der Cam komt op voor Gentse gemeenteraad 11 april 2018

KTA-directrice Mania Van der Cam zal - ondanks haar strijd tegen borstkanker - toch opkomen voor de Gentse gemeenteraad. Ze zal mee de Open Vld-lijst duwen.





"Ik wil meer aandacht vragen voor welzijn. Omdat ik weet wat ziek-zijn doet. Ook onderwijs blijft mij uiteraard nauw aan het hart liggen. Ik heb de overstap gemaakt van het Gentse KTA Mobi naar het Koninklijk Technisch Atheneum in Brugge, maar de noden in het onderwijs zijn overal dezelfde."





Mania is geen wit konijn, maar de manier waarop ze met haar ziekte omgaat en hoe ze ondanks haar strijd aandacht blijft hebben voor anderen, inspireert velen. Met nog een aantal bestralingen voor de boeg en een korte coupe na haar zware chemokuur is ze klaar om zich volledig in te zetten. "Ja, ik wil in de gemeenteraad zetelen", zegt ze vastberaden. "Alleen via de politiek kan je dingen fundamenteel wijzigen." (VDS)