KSA Ten Briel pronkt met nieuwe lokalen

KSA Ten Briel, met 150 leden een van de grootste jeugdverenigingen in Brugge, pronkt met gloednieuwe lokalen. Ze werden ontworpen door de Brugse Gebouwendienst. De nieuwbouw heeft een oppervlakte van 200 vierkante meter en bestaat uit twee werkingslokalen, een keuken, sanitair en een bergruimte. "De vroegere gebouwen waren verouderd. Er was nood aan een update", zegt schepen van Patrimonium Hilde Decleer (CD&V). "KSA Ten Briel is met 83 jaar de oudste jeugdbeweging van Sint-Michiels. Deze kranige senior verdient dus een mooie, nieuwe verblijfplaats." Bondsleider Nick Janssens reageert tevreden. "Met deze investering kunnen we er weer voor een tijdje tegenaan. Nu hebben we ruimte voor onze activiteiten, zeker tijdens de koude wintermaanden." De stad Brugge investeerde in totaal 450.000 euro in de nieuwbouw langs de Sint-Michiellaan.





