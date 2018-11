KSA-lokalen vernieuwd én beter beveiligd tegen inbrekers 19 november 2018

De stad Brugge heeft het jeugdlokaal van KSA Kriko in de Paul Gilsonstraat in Sint-Andries grondig laten renoveren. De verbouwing past in de verbetering van de Brugse jeugdlokalen. Er zijn ook betere sloten geïnstalleerd om inbrekers geen kans te geven. "De lokalen waren oud, de houten ramen rot en de dakbedekking versleten", somt schepen van Jeugd Franky Demon (CD&V) op. "Bij de renovatie is de nadruk gelegd op energiezuinige maatregelen, waaronder spouwmuren en voldoende dikke dakisolatie. Puur praktisch kunnen de jongeren nu ook kokkerellen in een keukentje." De stad investeerde 150.000 euro. Tijdens de werken konden de jongeren terecht in het Tempelhof. Ze keren nu dus definitief terug. (BHT)