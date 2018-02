KSA gepakt en gezakt naar nieuwe stek 12 februari 2018

De leden en leiding van KSA Frassati zijn zaterdag in stoet vertrokken van hun oude lokaal in de Venkelstraat naar de middelbare school Sint-Leo Hemelsdaele.





De kinderen krijgen van de stad een vernieuwd lokaal. Ze hielpen allemaal mee met de verhuis: gepakt en gezakt legden ze paar honderd meter af van de Jeruzalemkerk tot aan de Potterierei. "Onze nieuwe lokalen zullen er een pak moderner uitzien. We kijken ernaar uit om er begin oktober onze intrek te nemen", zeggen Cécile Boxus en Peter-Jan Desoete.





De stad telde voor de verbouwingswerken zo'n 165.000 euro neer. (BHT)