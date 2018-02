Kruispoortbrug werkt eindelijk... Maar nu staan verkeerslichten amper op groen 16 februari 2018

02u34 0 Brugge Het Agentschap Wegen en Verkeer stuurt vandaag een aannemer naar de nieuwe Kruispoortbrug om een aanhoudend probleem met de verkeerslichten aan te pakken. Doorgaand verkeer heeft sinds de heropening van de brug amper enkele seconden om door het groen te rijden.

Dan ís er eindelijk een nieuwe Kruispoortbrug, laten de verkeerslichten het afweten. Al de hele week stropt het verkeer op doordat er bij groen licht amper tijd - vijf, maximaal zes seconden - is om door te rijden.





Daarna slaat het licht onherroepelijk terug op rood voor enkele minuten. Zeker als er fietsers moeten oversteken, kunnen er bij momenten maximaal twee auto's per keer door, met alle frustratie van dien. Het Agentschap Wegen en Verkeer zoekt naar een oplossing. Vandaag komt een aannemer ter plaatse om de situatie te onderzoeken.





Technisch probleem

"Het is vermoedelijk een technisch probleem bij de afstelling van de verkeerslichten. Al hebben we er op dit moment absoluut geen duidelijkheid over. We weten ook niet wanneer het opgelost zal zijn", zegt woordvoerster Eveline Vandecaetsbeek. De heropening van de Kruispoortbrug, na 15 maanden miserie, blijft zo ophef veroorzaken. Begin deze week nog bleven de slagbomen dicht, en de verkeerslichten die waarschuwen bij het passeren van een boot bleven op rood. Dit nieuw probleem staat daar volledig los van. (MMB)